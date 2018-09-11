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Пить пиво и не пьянеть! Зачем ехать на Октоберфест
08:0011.09.2018
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Девушка с пивом
© Depositphotos / Deklofenak

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Всемирно известный пивной фестиваль в Мюнхене считается одним из наиболее массовых в мире. А еще он ежегодно подтверждает звание одного из самых веселых. Что делать в городе во время Октоберфеста и где скрыться от пивного искушения на день или пару часов — в материале РИА Новости.

Пивная столица

© AP Photo / Matthias SchraderГости на открытии Октоберфеста в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Гости на открытии Октоберфеста в Мюнхене

"Я езжу на Октоберфест уже пять лет, — рассказывает Ольга из Краснодара. — Каждый год проходит чуточку по-разному, неизменна только атмосфера — дружелюбная, семейная. Мне кажется, я уже начала узнавать немцев за соседними столиками".

Гости пьют первые кружки пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2018 / Felix Hörhager/ dpa
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В этом году Октоберфест традиционно пройдет в центре города неподалеку от Главного вокзала с 22 сентября по 7 октября. В течение 16 дней с десяти часов в будни (с девяти — в выходные) и до 23 часов для гостей будут жарить сосиски, куриные ножки, печь крендели и, конечно, разливать особое пиво, соответствующее требованиям "Закона о чистоте пива" 1516 года.

В первое воскресенье фестиваля, 23 сентября, состоится костюмированное шествие. Жители Баварии наденут свои бережно хранимые кожаные шорты на подтяжках, красные гольфы, платья с корсетами и белыми передниками и выйдут на городские улицы, чтобы воздать должное очень давней традиции.

© AFP 2018 / Christof StacheГости перед открытием Октоберфеста в Мюнхене
© AFP 2018 / Christof Stache
Гости перед открытием Октоберфеста в Мюнхене

Часто в национальные баварские костюмы одеты и официантки — один из символов Октоберфеста. На фестивале пиво наливают только в литровые кружки, и их, улыбаясь, разносят эти симпатичные девушки, порой поражая чудесами эквилибристики. Среди завсегдатаев ходит легенда о некой Аните, которая доставила сразу 19 кружек на 40 метров, не пролив ни капли. Говорят также, что от фестивального пива не бывает похмелья — так что пить его можно с утра до вечера.

Если же передышка все-таки потребуется, стоит отправиться в небольшое путешествие в один из старинных городов с самобытной архитектурой, историей и собственными напитками.

Примечательные окрестности

CC0 / jh146 / Замок Нойшванштайн около города Фюссен
CC0 / jh146 /
Замок Нойшванштайн около города Фюссен

Главная достопримечательность Фюссена, находящегося в 130 километрах от Мюнхена, — замки Нойшванштайн, Хоэншвангау и Швангау. Ну и конечно, сам город, его исторический центр.

"Из-за обилия туристов даже сесть было негде, — вспоминает посещение замка Нойшванштайн петербуржец Андрей Фадиенко. — Но мне удалось найти другую смотровую площадку — идеальную точку обзора. Вид с вершины открывался великолепный, как будто из диснеевских мультиков, из детства".

Добраться из Мюнхена можно региональным поездом, воспользовавшись баварским билетом — своеобразным проездным, действующим на всех видах транспорта на территории Баварии, а также Австрии и Чехии в течение дня или ночи. Цена во второй класс на человека — 25 евро, на следующих четырех человек в группе — по шесть евро.

Дюрерштадт

© AFP 2018 / Daniel Karmann / dpaВид на Нюрнберг
© AFP 2018 / Daniel Karmann / dpa
Вид на Нюрнберг

Нюрнберг — второй по величине город Баварии, от Мюнхена — 170 километров. Его называют городом игрушек, пряников и колбасы, а также Дюрерштадтом в честь родившегося здесь живописца Альбрехта Дюрера. И если творчество мастера Ренессанса ценят прежде всего искушенные знатоки искусства, то медовые пряники Lebkuchen, марципановые "полена" Marzipanbrot и местный глинтвейн покупают все.

"Обязательно надо посмотреть крепость, — рассказывает психолог Гузель Ибрагимова, живущая в Нюрнберге. — Еще всем, кто интересуется историей,  рекомендую документальный центр Dokuzentrum, туристам с детьми — огромный зоопарк Tiergarten, где животные находятся в условиях, максимально приближенных к естественным".

Добираться из Мюнхена в Нюрнберг удобнее всего по железной дороге, от Главного вокзала. Билет можно купить на официальном сайте немецких железных дорог, в кассах или автоматах. Стоимость проезда вторым классом — от 20 до 60 евро, первым — до 94 евро. Автобус — от пяти евро.

Уютное Средневековье

CC BY-SA 3.0 / Karsten Dörre / Regensburg UferpanoramaВид на Регенсбург
CC BY-SA 3.0 / Karsten Dörre / Regensburg Uferpanorama
Вид на Регенсбург

На берегу Дуная, в 120 километрах от Мюнхена, находится Регенсбург, признанный несколько лет назад одним из самых посещаемых в стране. Но это не мешает ему сохранять средневековый колорит.

"У города, на мой взгляд, три главные достопримечательности: Регенсбургский собор, Папский городок и базилика Unserer lieben Frau zur, — говорит Георгий Чепурнов, студент из Москвы. — Собор — образец готики, а базилика — стиля рококо, который погружает тебя в архитектурный рай на земле".

Из Мюнхена до Регенсбурга тоже можно добраться на поезде по баварскому билету. Или на арендованном автомобиле. Автобус — пять евро, время в пути — полтора часа.

Родина Моцарта

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМост через реку Зальцах в центре города Зальцбурга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Мост через реку Зальцах в центре города Зальцбурга
Отдыхающие на пляже в пригороде Сиднея, Австралия. 2 января 2017
CC BY 2.0 / VirtualWolf /
В Австралии можно попробовать пиво, приготовленное из двухсотлетних дрожжей

Зальцбург — в Австрии, но всего в 145 километрах от Мюнхена. Отличный вариант отвлечься от пивного праздника и узнать побольше о Вольфганге Амадее Моцарте.

Историческая часть города внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно там находятся Ризеденцплац, Кафедральный собор, городская Ратуша, дом, в котором родился Моцарт.

"Я рекомендую посетить Вольфгангзее в нескольких километрах от Зальцбурга, — добавляет путешественник из Санкт-Петербурга Александр Кузнецов. — Это чистейшее озеро, окруженное горами, туристов там немного".

Доехать из Мюнхена в Зальцбург можно на машине или поезде по баварскому билету.

Сохранившаяся история

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРека Регниц в Бамберге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Река Регниц в Бамберге

От Бамберга до Мюнхена 230 километров. Это один из немногих старинных городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны. Туристы сравнивают его с Римом — Бамберг тоже построен на семи холмах и славится замысловатой барочной архитектурой.

"Бамберг — очень красивый, с узкими улочками, по которым можно бесконечно бродить и восхищаться фасадами старинных домов и церквей, — объясняет Светлана Федяева, медсестра из Берлина. — На каждом шагу — рестораны и уютные кафешки, много магазинчиков на все вкусы и кошельки".

Добираться лучше всего на поезде по баварскому билету или на автобусе (за десять евро).

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