Пить пиво и не пьянеть! Зачем ехать на Октоберфест

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Всемирно известный пивной фестиваль в Мюнхене считается одним из наиболее массовых в мире. А еще он ежегодно подтверждает звание одного из самых веселых. Что делать в городе во время Октоберфеста и где скрыться от пивного искушения на день или пару часов — в материале РИА Новости.

Пивная столица

© AP Photo / Matthias Schrader Гости на открытии Октоберфеста в Мюнхене © AP Photo / Matthias Schrader Гости на открытии Октоберфеста в Мюнхене

"Я езжу на Октоберфест уже пять лет, — рассказывает Ольга из Краснодара. — Каждый год проходит чуточку по-разному, неизменна только атмосфера — дружелюбная, семейная. Мне кажется, я уже начала узнавать немцев за соседними столиками".

В этом году Октоберфест традиционно пройдет в центре города неподалеку от Главного вокзала с 22 сентября по 7 октября. В течение 16 дней с десяти часов в будни (с девяти — в выходные) и до 23 часов для гостей будут жарить сосиски, куриные ножки, печь крендели и, конечно, разливать особое пиво, соответствующее требованиям "Закона о чистоте пива" 1516 года.

В первое воскресенье фестиваля, 23 сентября, состоится костюмированное шествие. Жители Баварии наденут свои бережно хранимые кожаные шорты на подтяжках, красные гольфы, платья с корсетами и белыми передниками и выйдут на городские улицы, чтобы воздать должное очень давней традиции.

Часто в национальные баварские костюмы одеты и официантки — один из символов Октоберфеста. На фестивале пиво наливают только в литровые кружки, и их, улыбаясь, разносят эти симпатичные девушки, порой поражая чудесами эквилибристики. Среди завсегдатаев ходит легенда о некой Аните, которая доставила сразу 19 кружек на 40 метров, не пролив ни капли. Говорят также, что от фестивального пива не бывает похмелья — так что пить его можно с утра до вечера.

Если же передышка все-таки потребуется, стоит отправиться в небольшое путешествие в один из старинных городов с самобытной архитектурой, историей и собственными напитками.

Примечательные окрестности

CC0 / jh146 / Замок Нойшванштайн около города Фюссен CC0 / jh146 / Замок Нойшванштайн около города Фюссен

Главная достопримечательность Фюссена, находящегося в 130 километрах от Мюнхена, — замки Нойшванштайн, Хоэншвангау и Швангау. Ну и конечно, сам город, его исторический центр.

"Из-за обилия туристов даже сесть было негде, — вспоминает посещение замка Нойшванштайн петербуржец Андрей Фадиенко. — Но мне удалось найти другую смотровую площадку — идеальную точку обзора. Вид с вершины открывался великолепный, как будто из диснеевских мультиков, из детства".

Добраться из Мюнхена можно региональным поездом, воспользовавшись баварским билетом — своеобразным проездным, действующим на всех видах транспорта на территории Баварии, а также Австрии и Чехии в течение дня или ночи. Цена во второй класс на человека — 25 евро, на следующих четырех человек в группе — по шесть евро.

Дюрерштадт

Нюрнберг — второй по величине город Баварии, от Мюнхена — 170 километров. Его называют городом игрушек, пряников и колбасы, а также Дюрерштадтом в честь родившегося здесь живописца Альбрехта Дюрера. И если творчество мастера Ренессанса ценят прежде всего искушенные знатоки искусства, то медовые пряники Lebkuchen, марципановые "полена" Marzipanbrot и местный глинтвейн покупают все.

"Обязательно надо посмотреть крепость, — рассказывает психолог Гузель Ибрагимова, живущая в Нюрнберге. — Еще всем, кто интересуется историей, рекомендую документальный центр Dokuzentrum, туристам с детьми — огромный зоопарк Tiergarten, где животные находятся в условиях, максимально приближенных к естественным".

Добираться из Мюнхена в Нюрнберг удобнее всего по железной дороге, от Главного вокзала. Билет можно купить на официальном сайте немецких железных дорог, в кассах или автоматах. Стоимость проезда вторым классом — от 20 до 60 евро, первым — до 94 евро. Автобус — от пяти евро.

Уютное Средневековье

На берегу Дуная, в 120 километрах от Мюнхена, находится Регенсбург, признанный несколько лет назад одним из самых посещаемых в стране. Но это не мешает ему сохранять средневековый колорит.

"У города, на мой взгляд, три главные достопримечательности: Регенсбургский собор, Папский городок и базилика Unserer lieben Frau zur, — говорит Георгий Чепурнов, студент из Москвы. — Собор — образец готики, а базилика — стиля рококо, который погружает тебя в архитектурный рай на земле".

Из Мюнхена до Регенсбурга тоже можно добраться на поезде по баварскому билету. Или на арендованном автомобиле. Автобус — пять евро, время в пути — полтора часа.

Родина Моцарта

Зальцбург — в Австрии, но всего в 145 километрах от Мюнхена. Отличный вариант отвлечься от пивного праздника и узнать побольше о Вольфганге Амадее Моцарте.

Историческая часть города внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно там находятся Ризеденцплац, Кафедральный собор, городская Ратуша, дом, в котором родился Моцарт.

"Я рекомендую посетить Вольфгангзее в нескольких километрах от Зальцбурга, — добавляет путешественник из Санкт-Петербурга Александр Кузнецов. — Это чистейшее озеро, окруженное горами, туристов там немного".

Доехать из Мюнхена в Зальцбург можно на машине или поезде по баварскому билету.

Сохранившаяся история

От Бамберга до Мюнхена 230 километров. Это один из немногих старинных городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны. Туристы сравнивают его с Римом — Бамберг тоже построен на семи холмах и славится замысловатой барочной архитектурой.

"Бамберг — очень красивый, с узкими улочками, по которым можно бесконечно бродить и восхищаться фасадами старинных домов и церквей, — объясняет Светлана Федяева, медсестра из Берлина. — На каждом шагу — рестораны и уютные кафешки, много магазинчиков на все вкусы и кошельки".

Добираться лучше всего на поезде по баварскому билету или на автобусе (за десять евро).