Во Флоренции туристы получат скидки на билеты в музеи

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Чтобы поблагодарить туриста, который платит налог на проживание в гостиницах, муниципальные власти официально запустили второй этап кампании #EnjoyRespectFirenze, которая предоставляет гостям флорентийских принимающих структур возможность посетить по льготным тарифам местные музеи: Бардини, Новеченто и Форте ди Бельведер, сообщает "Италия по-русски".

"Таким способом власти Флоренции благодарят туристов за оплату туристического налога, информируя их о его важности, ведь собранные деньги муниципалитет использует, чтобы сохранить красоту города. Мы доставили гостиничным работникам информационные материалы и купоны на скидку, которые с этой недели будут распространены среди клиентов ", — прокомментировал инициативу советник по бюджетному планированию города Лоренцо Перра.

Ваучер содержит три купона, каждый из которых можно потратить в указанных музеях. Купоны должны быть проштампованы в отеле.