В Италии монахиня попала в аварию, пытаясь избежать встречи с черным котом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жительница итальянской провинции Риети рассказала полиции, что не хотела, чтобы черный кот переходил ей дорогу, сообщает "Италия по-русски".

По словам очевидцев, монахиня ехала на своем Renault Clio, машина резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи из-за внезапного появления черного кота. Автомобиль врезался в припаркованную машину, затем в ворота дома, остановился и загорелся. Местные жители оказали монахине первую помощь.

По приезде скорой помощи и полиции женщина призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с "приносящим несчастье" животным.