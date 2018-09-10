В Испании работники зоопарка спасли новорожденную зебру от утопления

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На видео попал драматический момент, когда работникам биопарка Валенсии удалось спасти от утопления новорожденную зебру, сообщает Daily Mail.

Животное споткнулось и угодило в водоем сразу же после того, как появилось на свет. Пока детеныш пребывал в воде, взволнованная мать ходила по берегу и не знала, как ему помочь.

Но за рождением детеныша наблюдали работники биопарка. Они вовремя успели помочь маленькой зебре.

Сообщается, что на данный момент с животным все хорошо.