На пляжах Пхукета появились ядовитые змеи

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пхукетские спасатели предупредили туристов о том, что те могут столкнуться с ядовитыми морскими змеями на пляжах острова, сообщает Trn-news.

Предупреждение прозвучало после того, как местный житель снял на видео морскую змею, которую он заметил на пляже Най-Янг и выложил этот пост в социальные сети.

Как выяснилось в дальнейшем, это была не первая морская змея на пхукетском побережье на прошлой неделе. В среду, 5 сентября, двух мертвых морских пресмыкающихся обнаружили на пляже Патонг.

Президент Phuket Lifeguard Club (организация отвечает за безопасность туристов на воде – прим. ред.) Пратхают Чуаюань отметил, что в появлении змей на пляжах ничего необычного нет. Такое происходит время от времени. "В большинстве случаев мы находим их уже мертвыми, поскольку к жизни на суше они не приспособлены", — заявил он.

Глава Phuket Lifeguard Club предупредил туристов о том, что трогать змей и беспокоить их опасно. В случае обнаружения змеи необходимо сообщить об этом ближайшему спасателю.

"Если змея кого-то укусит, пожалуйста, незамедлительно сообщите спасателям, чтобы они могли оказать первую помощь. Будьте осторожны, поскольку эти змеи ядовиты", — добавил он.