На дне Тихого океана нашли следы от техники, которой нет на Земле

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Тихом океане между Мексикой и Гавайями на глубине четырех километров нашли странные следы, которые, по мнению некоторых ученых, могут быть оставлены НЛО, сообщает Express.co.uk.
Следы длиной около двух с половиной метров и глубиной около тридцати сантиметров были найдены при помощи глубоководного робота британскими исследователями из Национального океанографического центра в Саутгемптоне.
Ученые исключили возможность проведения горных работ или научных операций, а также заявили, что отметины слишком велики, чтобы быть оставленными рыбой или глубоководными животными.
Один из исследователей, доктор Ли Марш, сказал: "Анализ показал, что следы распределены не случайным образом". Специалист склоняется к тому, что огромные отметины оставили киты, которые в крайне редких случаях могут нырять на такую большую глубину.
Другие же эксперты утверждают, что это следы техники, которой нет на земле.
Посещение мест, связанных с необъяснимым — одна из разновидностей путешествий, которая называется аномальным туризмом.
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