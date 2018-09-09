В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кафе открылось в столице страны – городе Пномпень и сразу стало популярным, сообщает Daily Mail.

Гости заведения могут заказать себе чай или кофе и выпить напиток в обнимку с рептилией. Владелец кафе говорит, что при помощи такой необычной услуги просто хотел доказать, что змеи и игуаны – очень милые, люди просто "не правильно их поняли".

Вдоль стен в кафе расположены аквариумы с рептилиями, откуда их может взять любой желающий – для фотосессии или приятной компании. При этом плата за вход с гостей не взимается — только за еду и напитки.