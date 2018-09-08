Подтопления и смерчи: Крым и Краснодарский край накрыло циклоном

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первые дни осени принесли на юг России непогоду: сильные дожди и ливни, смерчи и шторм. О том, как бушевала стихия и какая погода сейчас на курортах, — в материале РИА Новости.
Шестого сентября на юге Крыма прошли сильные дожди: в Ялте за час выпала месячная норма осадков и улицы превратились в реки, а в море у побережья Феодосии было замечено несколько смерчей. По данным МЧС, в Феодосии произошли подтопления в низменных участках местности 14 жилых домов и 35 приусадебных участков, а в Ялте на площади Маршака — подтопление подземного пешеходного перехода. Пострадавших нет.
Социальные сети сейчас переполнены видео очевидцев. Одной из самых резонансных стала запись, на которой в Ялте поток воды, образовавшийся от обильных дождей на одной из улиц, смыл проходящую женщину. На кадрах видно, что нескольким мужчинам с трудом, но все же удалось вытащить ее из воды.
Многие улицы Ялты превратились в реки. Или, как с горечью шутили очевидцы, в аквапарк с водными горками.
Все же в некоторых местах водную преграду людям удавалось преодолеть.
Не миновала непогода и Феодосию — некоторые улицы были подтоплены.
На море образовалось несколько смерчей.
Был замечен смерч и у Коктебеля.
В объектив другого очевидца попал момент, когда туча "затянула" один из смерчей.
Вирусными также стали фото, на которых автору удалось запечатлеть смерчи, освещенные заревом молний.
Как сообщает МЧС, по состоянию на 6 часов утра 8 сентября обстановка стабилизировалась, осадки прекратились, вода с подтопленных территорий сошла, работы по откачке воды из подвалов жилых домов и приусадебных участков завершены, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по штатной схеме.
Местные жители и гости Крыма продолжают делиться видео, демонстрирующими, что пик стихии прошел. Автор из Ялты показывает улицы города, с которых сошла вода, и говорит, что "создается впечатление, что ничего и не было".
Седьмого сентября сильный дождь был и в Сочи.
В Анапе поднялся шторм.
В Витязево подтопило часть улиц.
Непогода не миновала и Абрау-Дюрсо. "Дует сильный ветер, всюду валяются поваленные деревья, сорванные ветки и камни, смытые потоками воды с гор. Беснуется помутневшее озеро Абрау, то и дело раздавая оплеухи всем прибрежным строениям. Хлыщ! И только брызги летят в разные стороны! Разгул стихии, однако. Добавляет атмосферности небо, которое насупилось иссиня-серыми тучами и давит так, будто хочет притопить в озере горы", — пишет очевидица.
По данным Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", 8 сентября циклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Республики Крым и Краснодарского края с выпадением до 35-45 миллиметров осадков, включая град.
Но это не мешает некоторым туристам искать подтверждения словам "у природы нет плохой погоды" и стараться видеть красоту в происходящем.
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