На Кубани запустили первые комплексные агротуры

КРАСНОДАР, 7 сен — РИА Новости. Первые комплексные агротуры запущены в Краснодарском крае, теперь туристы смогут совместить посещение известных виноделен региона с осмотром достопримечательностей края и дегустацией блюд местной кухни, сообщает минкурортов края.
"Маршруты восьми представленных агротуров проложены по известным винодельням региона с посещением достопримечательностей курортов края, объектов туристского показа и дегустациями благородных напитков и блюд региональной кухни", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в мае текущего года министерство курортов края и Ассоциация агротуризма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов, продвижения сельского туризма на внутреннем и внешнем рынках.
Помимо агротуров, ассоциация запустила новые турпродукты для жителей и гостей региона – винные дороги.
"Маршруты организованы по известным винодельческим хозяйствам и предприятиям, объектам эногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов. Проехать по винным дорогам можно в течение одного-двух дней или спланировать отдых на неделю как самостоятельно, так и при помощи туроператоров", — отмечает ведомство.
Ранее формировать пакетные предложения для жителей и гостей края поручил губернатор региона Вениамина Кондратьева. По мнению руководства края, комплексные турпродукты позволят насытить туристский рынок края предложениями, привлечь дополнительное число туристов в низкий сезон и увеличить прибыль туроператорам, а также пополнить консолидированный бюджет края.
Сегодня в крае созданы свыше 100 объектов сельского туризма, 30 из них специализируются на эногастрономическом направлении.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.