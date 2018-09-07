На Кубани запустили первые комплексные агротуры

КРАСНОДАР, 7 сен — РИА Новости. Первые комплексные агротуры запущены в Краснодарском крае, теперь туристы смогут совместить посещение известных виноделен региона с осмотром достопримечательностей края и дегустацией блюд местной кухни, сообщает минкурортов края.

"Маршруты восьми представленных агротуров проложены по известным винодельням региона с посещением достопримечательностей курортов края, объектов туристского показа и дегустациями благородных напитков и блюд региональной кухни", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае текущего года министерство курортов края и Ассоциация агротуризма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов, продвижения сельского туризма на внутреннем и внешнем рынках.

Помимо агротуров, ассоциация запустила новые турпродукты для жителей и гостей региона – винные дороги.

"Маршруты организованы по известным винодельческим хозяйствам и предприятиям, объектам эногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов. Проехать по винным дорогам можно в течение одного-двух дней или спланировать отдых на неделю как самостоятельно, так и при помощи туроператоров", — отмечает ведомство.

Ранее формировать пакетные предложения для жителей и гостей края поручил губернатор региона Вениамина Кондратьева. По мнению руководства края, комплексные турпродукты позволят насытить туристский рынок края предложениями, привлечь дополнительное число туристов в низкий сезон и увеличить прибыль туроператорам, а также пополнить консолидированный бюджет края.

Сегодня в крае созданы свыше 100 объектов сельского туризма, 30 из них специализируются на эногастрономическом направлении.

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