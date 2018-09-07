Ростуризм исключил компанию Danko из реестра туроператоров

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму приняло решение об исключении из единого федерального реестра туроператоров компании Danko, которая заявила в пятницу об остановке своей деятельности с 7 сентября, сообщила РИА Новости начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.
Российский туроператор Danko объявил об остановке деятельности с 7 сентября, объясняя это сложившимися неблагоприятными рыночными условиями. Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы.
"Поскольку компания сформулировала на сайте заявление об остановке своей деятельности, то можно говорить именно о прекращении ее деятельности. Скоро на сайте Ростуризма появится приказ об исключении Danko из единого федерального реестра туроператоров, который уже подписан", — сказала Арахамия.
Она так же подтвердила, что для туристов Danko уход компании с рынка является страховым случаем.
Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у Danko на будущий период, застрахованы в компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 миллионов рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.
В сообщении на сайте Danko отмечается, что сейчас туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию.
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