МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россияне тратят в Тунисе больше других туристов, сообщает Trn-News со ссылкой на данные министерства туризма и ремесел Туниса. По словам главы ведомства Сельмы Элломи Рекик, с 1 января по 20 августа 2018 года страну посетили 5,15 миллионов туристов, что на 17,5% больше показателя за тот же период прошлого года.

За этот же период доходы от туризма увеличились на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 766 миллионов евро (рост на 27,5%). Министерство работает над тем, чтобы Тунис полноценно вернулся к традиционным рынкам и в то же время развивал новые партнерские связи. "Кроме того, мы находимся в процессе создания партнерских отношений с туроператорами для развития отдыха класса "люкс", — уточнила министр.

По словам главы ведомства, Тунис также ориентируется на новый для себя китайский рынок, потому что это один из крупнейших рынков в мире. Кроме того, китайские туристы не интересуются пляжным отдыхом, но увлечены культурой, гастрономией и шопингом в Тунисе.

Россия также входит в перечень важных для Туниса стран, отметила Элломи Рекик, напомнив, что за последние два года российский турпоток значительно увеличился. "Россияне тратят в нашей стране больше других туристов", — подчеркнула министр, сославшись на данные ведомства.