Определены самые "фестивальные" регионы России этой осени

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первую тройку самых "фестивальных" регионов России составили Краснодарский край, Владимирская область и Крым, сообщает Tvil.ru.

По результатам опроса в социальных сетях Краснодарский край набрал 25% всех голосов туристов с фестивалями "Стереопикник" в Краснодаре, "Киношок" и "Благовест у моря" в Анапе, "Веселые шкварки" и другие события.

Владимирская область получила 21% голосов с фестивалями "МедовухаFest", День леса, Евфросиньевская ярмарка, "Осенины". Крыму было отдано 17% голосов. Там проводятся фестивали "Русская Троя" в Севастополе, "Бал хризантем" в Ялте и "Ноябрьфест".

В первой пятерке также набравшие по 13% голосов Московская область с фестивалями "Русская матрешка", "Антоновские яблоки", Фестиваль журавля, "Гармоника — душа России" и Тверская область с фестивалями "Княжество Тверское", Фестиваль клюквы и "Барыня Капуста".