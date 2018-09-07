Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами в 2018 году

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страховая компания оплатила расходы в размере 7,9 миллионов рублей по страховому случаю в Германии жительнице Челябинска, находившейся на отдыхе в июле 2018 года. Впервые на оказание помощи одной туристке была израсходована вся сумма страхового полиса – 100 тысяч евро, сообщает АТОР.

Туристка обратилась в сервисный центр одной из страховых компаний 27 июля. Она была доставлена в больницу на "карете скорой помощи" с жалобами на острую боль в груди. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Пациентке потребовалась срочная операция на сердце. В больнице не было необходимого оборудования для столь сложного хирургического вмешательства, поэтому ее транспортировали в другое медицинское учреждение.

После операции застрахованная туристка провела в больнице больше трех недель в реанимации в тяжелом состоянии. У нее были проблемы с сердечным ритмом, общее состояние пострадавшей ухудшилось.

Принимая во внимание продолжительность лечения, его стоимость и тот факт, что общей страховой суммы может не хватить, лечащий врач принял решение о транспортировке застрахованной в Россию бортом санавиации для дальнейшего лечения.

Страховая компания взяла на себя все расходы по оказанию медицинской помощи и транспортировке застрахованной туристки в пределах страховой суммы 100 тысяч евро (7,9 миллионов рублей).

Отметим, что жалобы на сердечно-сосудистые заболевания входят в "пятерку" самых частых обращений туристов. Они, по данным ERV, составляют 5% от всех страховых случаев с туристами, обращающимися за медицинской помощью за рубежом. Самые часты заболевания — простуда и ОРВИ – их доля составляет 40%. Далее идут травмы (ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы) и отравления – 20% и 17% соответственно. В летний период увеличилось количество страховых случаев, связанных с повреждением кожи – 7%.

Ранее самым дорогостоящим страховым событием ERV был случай в Таиланде, который произошел зимой с супружеской парой из России. Итоговая сумма возмещения медицинских и медико-транспортных расходов превысила 4 миллиона рублей.