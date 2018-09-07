Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами в 2018 году
11:4607.09.2018
05330
Страны мира. Германия
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страховая компания оплатила расходы в размере 7,9 миллионов рублей по страховому случаю в Германии жительнице Челябинска, находившейся на отдыхе в июле 2018 года. Впервые на оказание помощи одной туристке была израсходована вся сумма страхового полиса – 100 тысяч евро, сообщает АТОР.

Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123
Определены страны, куда туристы вместе с билетами часто берут страховку

Туристка обратилась в сервисный центр одной из страховых компаний 27 июля. Она была доставлена в больницу на "карете скорой помощи" с жалобами на острую боль в груди. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Пациентке потребовалась срочная операция на сердце. В больнице не было необходимого оборудования для столь сложного хирургического вмешательства, поэтому ее транспортировали в другое медицинское учреждение.

После операции застрахованная туристка провела в больнице больше трех недель в реанимации в тяжелом состоянии. У нее были проблемы с сердечным ритмом, общее состояние пострадавшей ухудшилось.

Принимая во внимание продолжительность лечения, его стоимость и тот факт, что общей страховой суммы может не хватить, лечащий врач принял решение о транспортировке застрахованной в Россию бортом санавиации для дальнейшего лечения.

Женская скорая помощь в ОАЭ
© 2018 Associated Press Guiseppe Cacace
В выплатах отказать: как не разориться из-за болезни на отдыхе

Страховая компания взяла на себя все расходы по оказанию медицинской помощи и транспортировке застрахованной туристки в пределах страховой суммы 100 тысяч евро (7,9 миллионов рублей).

Отметим, что жалобы на сердечно-сосудистые заболевания входят в "пятерку" самых частых обращений туристов. Они, по данным ERV, составляют 5% от всех страховых случаев с туристами, обращающимися за медицинской помощью за рубежом. Самые часты заболевания — простуда и ОРВИ –  их доля составляет 40%. Далее идут травмы (ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы) и отравления – 20% и 17% соответственно.  В летний период увеличилось количество страховых случаев, связанных с повреждением  кожи – 7%.

Ранее самым дорогостоящим страховым событием ERV был случай в Таиланде, который произошел зимой с супружеской парой из России. Итоговая сумма возмещения медицинских и медико-транспортных расходов превысила 4 миллиона рублей.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена