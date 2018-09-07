МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Для путешественников, совмещающих отдых за границей с шопингом, скидки не единственный способ экономии. Часть средств, потраченных на покупки, можно вернуть уже в аэропорту, воспользовавшись системой tax free. Сколько денег удастся возместить и что для этого необходимо предпринять — в материале РИА Новости.

Налог к возврату

Налоги, в том числе и НДС, включены в цену почти всех товаров. Но иностранцы не должны платить их в чужом государстве, поскольку не пользуются его благами. Процедура tax free позволяет вернуть НДС при покупках, совершенных за границей.

НДС везде разный: в Греции — 24%, в Италии — 22%, в Чехии — 21%, во Франции — 20%, в Германии — 19%, в Турции — 18%, в Китае — 16%, а в Таиланде — всего семь процентов.

При этом каждая страна устанавливает минимальную стоимость покупки, с которой возвращают налог: во Франции — с чеков на сумму от 175 евро, а в Германии — от 25 евро.

Таким образом, возместить можно примерно пятую часть потраченных на шопинг средств.

Информация стоит денег

Между тем большинство россиян (82%) не знакомы с системой tax free, свидетельствуют результаты опроса Национального центра финансовых исследований (НАФИ).

А половина из тех, кто знает о tax free, тоже не пользовались этой системой. При этом пять процентов сообщили, что им не хватило времени на оформление возврата, три процента не знают, как его оформить, остальные не сохранили чеки.

"Может быть несколько причин отказа путешественников от tax free, — говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Это и маленькая сумма к возврату при небольшом количестве покупок, и нежелание искать в аэропорту — особенно большом — соответствующие службы, и языковой барьер, и неправильно оформленные чеки".

На самом деле с tax free все очень просто, если знать, что нужно сделать в магазине, отеле и аэропорту.

Два чека на покупку

В магазинах у кассы и на витрине обычно есть логотип одного из операторов-посредников при возврате НДС иностранцам. Вместе с кассовым чеком нужно попросить продавца оформить Tax Free Form или Global Refund Check. На них должна быть информация о магазине и купленных товарах. Процедура занимает пару минут. Для оформления бумаг обычно требуется паспорт. Оба чека продавец положит в конверт с адресом компании-оператора и отдаст туристу.

Чеки за вещи, приобретенные в одном магазине, можно суммировать. Но покупки должны быть совершены в один день.

Tax free действует и при приобретении лекарств, если аптека сотрудничает с одним из операторов-посредников.

Правильно заполните бумаги

В отеле нужно заполнить выданные продавцом вместе с кассовым чеком формы для tax free (указать латинскими буквами свои паспортные данные, адрес, номер банковской карты) и правильно уложить вещи.

Желательно все покупки поместить в ручную кладь, так проще.

Квест в аэропорту

© Depositphotos / jax10289 Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу © Depositphotos / jax10289 Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу

В аэропорт стоит приехать пораньше.

Если вещи, за которые вы хотите вернуть налог, уложены не в ручную кладь, а в чемодан, об этом нужно сказать на стойке регистрации. К багажу приклеят бирку и вернут пассажиру.

Потом надо найти офис таможенной службы. Вы узнаете его не только по надписи Custom Оffice, но и по самой длинной очереди в зоне вылета. Цель — получить печать на оба чека, выданных продавцом за каждую покупку. Без этого деньги не вернут.

Кроме чеков, таможенник попросит предъявить паспорт, посадочный талон и иногда — сами покупки. Вещи должны быть новыми, с бирками.

Также он заберет багаж у пассажиров, не сдавших его на стойке регистрации.

Наличные или карта

После паспортного контроля нужно разыскать окошко компании-посредника, занимающейся возвратом НДС. Ориентируйтесь на указатели Cash Refund или Tax Refund.

Вернуть деньги можно несколькими способами.

Наличные готов выдать сотрудник компании-посредника, чеки которой у вас есть. Плюс в том, что вы получите деньги здесь и сейчас. Но за каждый чек оператор возьмет комиссионные (оплата услуг фирмы).

"Когда-то комиссионного сбора при возврате НДС наличными не было, потом брали три евро с каждого чека, а в этом году во французском аэропорту с нас взяли уже по пять евро с чека", — говорит путешественник Борис Стариков.

Или попросите сотрудника перечислить деньги на банковскую карту. Но средства поступят на счет примерно через неделю.

Если офис компании-посредника закрыт или турист опаздывает, чеки с печатями таможни можно положить в конверт, выданный продавцом в магазине, и опустить в ящик с логотипом оператора.

"Я летела с Майорки, и к окошку за деньгами выстроилась очередь, люди возмущались, что дают не евро, а доллары по какому-то грабительскому курсу. Я вписала в чеки данные карты и опустила конверт в ящик, — рассказала в одной из соцсетей Ксения Уланова. — Я опасалась, что письмо потеряется, но других вариантов не было. В итоге деньги на карту пришли".

Иногда операторы-посредники работают в крупных магазинах и возвращают НДС сразу после покупки. Но на чеки все равно необходимо поставить печать таможенной службы и бросить в ящик в зоне вылета. Иначе возмещенную сумму спишут с кредитной карты покупателя.

Нет возврата налога при онлайн-шопинге

CC0 / Photo-Mix / Покупка в интернете CC0 / Photo-Mix / Покупка в интернете

Tax free нельзя вернуть, если товар куплен в зарубежном интернет-магазине. "Система tax free — это поощрение экспорта. Турист вывозит товар, и ему возвращают сумму налога, — объяснил бизнес-омбудсмен по таможне Виталий Сурвилло. — А в цену товаров, предназначенных на экспорт, зарубежные магазины НДС изначально не включают".