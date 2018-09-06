Крым приближается к рекорду по числу туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Крым в этом году впервые приближается к рекорду по приему туристов после советского периода, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"У нас в этом году аншлаг по туризму. Очень большое количество. Мы приближаемся к рекорду посещаемости после развала Советского Союза. Мы впервые преодолеем такое количество посещаемости. Это будет более шести миллионов", — сказал Константинов на встрече с американской делегацией.
По его словам, количество иностранных туристов, приезжающих в Крым, также растет.
"Люди едут к нам, потому что Крым – это безопасное место", — сказал Константинов.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что туристический поток на полуостров по состоянию на 24 августа превысил 5,3 миллиона человек, это на 1 миллион туристов больше, чем за аналогичный период в 2017 году.
Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".
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