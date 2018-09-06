В Турине будут судить владелицу кота, упавшего на голову прохожему

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мужчина попал в больницу после того, как на него с восьмого этажа здания по улице Виа Триполи упал шестикилограммовый кот, сообщает "Италия по-русски".
Сюрреалистическая история закончится в местном суде, где травмированный 56-летний житель городка Кьери, расположенного недалеко от Турина, и владелица кота встретятся на следующей неделе. Суд должен определить, имеет ли истец право на возмещение ущерба.
Инцидент произошел 27 июля. Пострадавший приехал в Турин всего третий раз в жизни, чтобы совершить покупки на рынке Санта-Рита, когда кот упал ему на голову. Животное не выжило, а прохожий получил серьезную травму шейных позвонков.
Хозяйка кота, иностранка, уже была оштрафована муниципальной полицией за то, что не контролировала перемещения животного. Но теперь, похоже, ей придется заплатить и компенсацию пострадавшему.
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