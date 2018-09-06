На Кубани турпоток за лето вырос до 10,4 миллиона человек

КРАСНОДАР, 6 сен — РИА Новости. Число туристов в Краснодарском крае за три летних месяца текущего года увеличилось на 5% по сравнению с летом-2017, до 10,4 миллиона человек, сообщил РИА Новости глава региона Вениамин Кондратьев.

"За три месяца Кубань посетили свыше 10,4 миллиона туристов – это на 5% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего с начала 2018 года в крае отдохнули более 13,3 миллиона человек. Здесь мы тоже идем с плюсом, это на 3% больше прошлогодних показателей", — сказал губернатор.

Собеседник агентства добавил, что летом текущего года удалось не допустить серьезных вспышек инфекционных заболеваний. "Для нас это принципиальный момент, ведь Кубань – это еще и российская детская здравница. И здесь на первый план выходит, прежде всего, обеспечение безопасного отдыха ребят", — пояснил Кондратьев.

По данным краевых властей, за три летних месяца в Краснодарском крае отдохнули и оздоровились более 600 тысяч детей, в том числе около 200 тысяч – из других регионов и государств.

"Мы подводим итоги лета, но не курортного года. Напомню, Кубань по праву считается круглогодичным курортом. Впереди у нас теплый и очень популярный среди туристов бархатный сезон. Наши горнолыжные курорты уже готовятся принять поклонников зимнего отдыха. Мы ожидаем, что всего до конца года курорты Краснодарского края посетят около 16 миллионов туристов", — отметил глава региона.

По итогам 2017 года Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив свой собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик.

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