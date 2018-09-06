Тайвань в рамках эксперимента предоставит россиянам безвизовый режим

ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. Граждане России с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года могут без виз въезжать и находиться на Тайване на срок до 14 дней, говорится в заявлении министерства иностранных дел острова.

"Правительство Тайваня с целью популяризации туризма на острове, продвижения познания и понимания Тайваня среди россиян, а также укрепления торгово-экономических отношений с РФ, приняло решение позволить гражданам РФ в рамках эксперимента приезжать на остров без виз на срок до 14 дней", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что безвизовый режим распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.