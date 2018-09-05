Эксперты выяснили, популярность каких городов выросла за лето

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Из 30 самых популярных направлений этого лета рост объема бронирований продемонстрировали восемь российских и семь зарубежных городов. Лидером рейтинга оказался Стамбул, которому отдали предпочтение на 31% путешественников больше, чем летом прошлого года, сообщает Skyscanner.

Второе и третье место поделили Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%, следом расположились Калининград (26%) и Ереван (25%).

Среди российских городов также вырос спрос на Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).

Такой результат вполне закономерен, ведь каждый из перечисленных городов РФ, за исключением Краснодара, принимал матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Краснодар же традиционно входит в списки самых любимых летних направлений как удобное место старта для поездок на морские курорты.

Среди зарубежных городов существенно увеличились доли бронирований Парижа (24%), еще одного турецкого направления — Антальи (19%), Милана (15%) и кипрской Ларнаки (11%).