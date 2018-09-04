В Австралии коала трижды за день заходила в одну и ту же аптеку

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В австралийском городе Портленд коала зашла в аптеку, погуляла между стеллажей, но сотрудники выгоняли ее за дверь, сообщает Daily Mail.

На этом коала не остановилась: убежала на парковку, но смотрела на аптеку так, как будто задумала проникнуть в нее еще раз. И это ей удалось.

Но после очередной попытки работница выгнала животное на улицу с оживленным движением. К счастью, посетители аптеки накрыли коалу коробкой, и там она дождалась приезда спасателя, который перевез ее в лес.