Названо самое выгодное время для бронирования отелей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Резервировать номера в отелях необходимо в непопулярный сезон, об этом говорится в анализе, который провел сервис путешествий Kayak, сообщает Independent.

Выводы экспертов основаны на анализе популярных среди туристов направлений за последний год.

Так, 17 января средняя стоимость гостиничного номера в Праге снижается до 22 фунтов (около 1,9 тысячи рублей) по сравнению с предновогодними днями. А в Марракеше стоимость проживания 7 апреля окажется почти в 10 раз меньше, чем в самую дорогую ночь — 28 июля.

По словам директора Kayak Europe Джон-Ли Саез, ни для кого не является секретом тот факт, что путешествия в непопулярный сезон обходятся дешевле, однако проведенное исследование показывает, что изменение даты поездки на несколько дней может оказаться очень выгодным.

Ранее были названы самые бюджетные варианты авиаперелета из Москвы за рубеж. В сентябре это будут болгарский Бургас (прямой рейс в обе стороны обойдется примерно в семь тысяч рублей), Пальма-де-Мальорка (стыковочный рейс можно забронировать по цене от 9,9 тысячи рублей) и Ларнака (прямой рейс — от 10,7 тысячи рублей).