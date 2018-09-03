В этом году в Турции отдохнули шесть миллионов россиян, в Сочи - восемь

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предложения туроператоров, сформированные в рамках пакетных туров, позволили уже к 1 сентября 2018 года увеличить российский туристический поток в Турцию до шести миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Федерального агентства по туризму, в 2017 году Турцию посетило 4,52 миллиона россиян.
Осипова пояснила, что пакетным туром называют сформированный турпродукт, где туристу предлагают сразу несколько услуг.
"Основная часть турпакета – это перевозка к месту отдыха, проживание и страховка. Туда могут быть дополнительно включены трансфер, экскурсионная, лечебная программа и прочие услуги. Визовые услуги идут отдельно, так как их оказывают консульские службы иностранных государств. То есть туроператоры, в случае необходимости, берут на себя оформление визы, хотя и не могут гарантировать ее оформления", — сказала эксперт.
"Благодаря туристическим пакетам количество российских туристов, посетивших Турцию, к концу августа 2018 года уже составило шесть миллионов человек. Напомню, что в 2014 году этот показатель составлял 3,7 миллиона туристов. Таких результатов удалось добиться именно благодаря сформированным турпакетам", — подчеркнула она.
Собеседница агентства также отметила, что за последний год количество пакетных туристов на российских курортах увеличилось вдвое. "По России 5 лет назад только в Сочи отдохнуло два миллиона туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до восьми миллионов", — проинформировала Осипова.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.