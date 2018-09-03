Российским бизнес-путешественникам не хватает тишины и wi-fi

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Более 60% российских бизнес-путешественников организуют свои поездки самостоятельно, сообщает Biletix.
Интернет-сервис по заказу международной Ассоциации бизнес-туризма ABT-ACTE Russia провел опрос среди 1 721 российских бизнес-путешественников о качестве и развитии туристической инфраструктуры при планировании деловых поездок.
Путешественникам были заданы вопросы относительно всех этапов поездки: обслуживания в аэропортах, в гостиницах и в самолетах.
В ходе опроса 62,8% респондентов, совершавших командировки и деловые поездки в последние три года, отметили, что организуют их самостоятельно. Лишь в 12,3% случаев планированием поездки занималась компания сотрудника. В 24,2% случаев сотрудники время от времени организуют поездки сами, а иногда — компании.
77,3% бизнес-путешественников указали, что за последние несколько лет уровень комфорта в деловых поездках повысился, а 4,4% опрошенных бизнес-туристов считают, что это не так.
При поездке в аэропорт большинство респондентов выбирает такси. Причем доля таких людей за последние три года выросла с 39% до 45,9%.
Одновременно при планировании трансфера до аэропорта выросла популярность аэроэкспрессов (с 21,2% до 24,9%), а также личных и корпоративных автомобилей (с 17,2% до 21,3%). А вот популярность общественного транспорта снизилась с 21,7% до 7,2%.
Бизнес-туристам в аэропортах не хватает тишины, стабильного wi-fi и рабочего пространства, при этом услугами бизнес-залов пользуется только 27% респондентов.
Большинство опрошенных (71,2%) отметили, что за последние несколько лет уровень сервиса авиаперевозчиков вырос. О снижении этого показателя заявили 18,1% туристов.
При выборе отелей самый важный критерий для командировочных – месторасположение. Так ответили 62,2% респондентов. На втором месте – уровень сервиса и комфорта (51,4%), не третьем — стоимость услуг (35,4%).
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