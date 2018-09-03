Эксперты выяснили, чем болеют те, кто не путешествует во время отпуска

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У людей, страдающих от "отпускного дефицита", доля лиц, страдающих депрессией в умеренно-тяжелой или тяжелой форме, почти в два раза выше, чем в общей выборке, сообщает АТОР со ссылкой на данные исследования Allianz Global Assistance Vacation Confidence Index.
Важно, что определение "отпуска" здесь подразумевает "поездку с целью отдыха как минимум на неделю не менее чем за 100 миль от места постоянного проживания".
"Отпускной дефицит" при этом определен как синдром, при котором для человека важен отпуск, но он не уверен в том, что у него получится в этом году отдохнуть в путешествии.
Почти треть (30,4 %) респондентов с "отпускным дефицитом" демонстрируют симптомы легкой или умеренной депрессии (в общей выборке – 23%), а 12% таких респондентов – симптомы умеренно тяжелой или тяжелой депрессии (в общей выборке – только 6%).
При этом в общей выборке американцев те, кто страдают сейчас умеренно тяжелой или тяжелой депрессией, велика доля тех, кто в последние два года не ездил в тур в отпуске или, скорее всего, не сделает этого в 2018 году. Так, среди тех, кто страдает этими видами депрессии, у 62% респондентов не было турпоездок в 2017 году, у 56% — последний отпуск был больше, чем два года назад.
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