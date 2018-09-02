Авиапассажиры выбирают бутерброды вместо шоколада

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Авиапассажиры поделились своим мнением о питании на борту самолетов, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий проанализировал около 45 тысяч размещенных на сайте отзывов (с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018), которые пассажиры оставили после перелетов.
Главный вывод, который сделали аналитики после изучения мнений клиентов: люди в полете всегда хотят есть и будут рады перекусу даже во время коротких перелетов.
Если питание не предусмотрено, то их это очень расстраивает. Если еда есть, то пассажиры хотят, чтобы ее было больше, причем вкусной. Питание в полете — это еще и способ отвлечься. Рейсы, во время которых людей не кормят, кажутся им длиннее.
Как показал анализ отзывов, большинство пассажиров не против отсутствия питания во время коротких перелетов (менее двух часов), если не было задержки рейса. Путешественники согласны обойтись без еды и при покупке очень дешевых авиабилетов.
Недовольство вызывает отсутствие перекуса при перелетах длительностью от двух часов и горячих блюд — при перелетах от трех часов.
Большую роль играют ожидания и наличие опыта путешествий у пассажиров. Люди воспринимают негативно отсутствие еды на борту, если другие авиаперевозчики на маршруте ее предлагают. Но если конкуренты не кормят своих клиентов, то они, выбирая другого перевозчика, рады любому перекусу в полете.
При перелетах на короткие расстояния люди предпочитают бутерброды сладостям, а горячее питание — снекам.
В целом, пассажирам нравится возможность заказывать дополнительное питание, но не все обращают внимание на эту услугу.
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