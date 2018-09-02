Туристов из Рима задержали с 30 килограммами украденных с пляжей камней

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Супружеская пара намеревалась увезти камни домой в автомобиле в качестве сувенира, сообщает "Италия по-русски".

Пара хотела покинуть Сардинию с сувениром, однако полиция задержала их в порту Ольбии. Туристов сняли с парома, и конфисковали у них похищенные камни, упакованные в пластиковые пакеты и размещенные между сиденьями автомобиля.

Туристов оштрафовали на 900 евро.Камни возвратят на пляжи.