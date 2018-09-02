В США женщина сняла на видео, как медведь пришел отдохнуть в ее гамаке

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Жительница Северной Каролины поделилась видео медведя, который пришел к ней на задний двор и прилег отдохнуть в гамаке.

Автор видео говорит, что уже не в первый раз видит этого медведя, который регулярно приходит покачаться в гамаке.

А недавно в Кроноцком заповеднике сфотографировали медведя-эстета, который каждое утро встречает рассветы.