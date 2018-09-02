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Кипящее, асфальтовое и пятнистое — одиннадцать самых необычных озер мира
08:0002.09.2018
09130
Кояшское озеро в Крыму
CC BY-SA 4.0 / Nimuel23 / Кояшское озеро / Cropped image

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Летом на берегах озер туристы спасаются от жары. Но есть водоемы, куда можно отправляться в любое время года. Ими достаточно просто любоваться. Самые необычные озера мира — в материале РИА Новости.

Розовое Кояшское озеро, Россия

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКояшское озеро в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Кояшское озеро в Крыму

"Все без ума от розового озера в Австралии, но мало кто знает, что в Крыму тоже есть "цветной" водоем, — рассказывает экскурсовод Вячеслав. — К розовому Кояшскому озеру надо приезжать с середины апреля до начала июня, а делать фото лучше всего с соседних скал — вид открывается просто потрясающий!"

Посетить Опукский природный заповедник, на территории которого находится Кояшское озеро, стоит еще и ради розовых скворцов, советует Вячеслав.

"Птицы гнездятся в небольших пещерках у моря, в отвесной стене высотой около 40 метров, — поясняет Виктор Ивашев, бывавший в заповеднике не раз. — Рекомендую взобраться на вершину горы Опук и с одной стороны увидеть скворцов, с другой — море, а с третьей — розовое озеро. Незабываемое зрелище!"

© РИА Новости / Алиса ЗахаренкоКояшское озеро, Крым
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Кояшское озеро, Крым

В зависимости от сезона вода Кояшского озера меняет цвет — от интенсивно-красного и ярко-оранжевого до пастельно-розового. Оттенки зависят от пигмента обитающих в водоеме микроскопических водорослей. Также они придают воде нежный аромат фиалок.

Малиновое озеро, Россия

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края

В России есть еще одно розовое озеро, которое за насыщенный цвет именуют Малиновым (также его называют "озером императрицы"). Императрица Екатерина II, когда хотела чем-то удивить иностранных гостей, просила подавать к столу розовую соль из этого водоема. Считается, что вода в Малиновом озере полезна именно из-за высокого содержания соли — примерно такого же, как и в Мертвом море.

Кипящее озеро, Доминика

CC BY-SA 4.0 / Bayukjdr / Dominica Boiling Lake / Cropped imageКипящее озеро в Доминике
CC BY-SA 4.0 / Bayukjdr / Dominica Boiling Lake / Cropped image
Кипящее озеро в Доминике

Температура воды в этом озере порой превышает 90 градусов, и это второй по величине кипящий водоем в мире. Купаться категорически запрещено, потому что под водой могут бить струи горячего воздуха и даже лавы, а от поверхности часто идет сернистый пар.

Озеро Ман-Сагар, Индия

CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Jaipur, Jal MahalДворец Джал-Махал на озере Ман-Сагар в Индии
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Jaipur, Jal Mahal
Дворец Джал-Махал на озере Ман-Сагар в Индии

Посреди искусственно созданного озера Ман-Сагар стоит дворец XVIII века Джал-Махал. Он был затоплен с постройкой плотины. Вода из озера помогла местным жителям пережить сильную засуху, поэтому до сих пор для них Джал-Махал, четыре этажа которого находятся под водой, — символ королевской щедрости.

Озера-хамелеоны вулкана Келимуту, Индонезия

CC BY 2.0 / Donny Leonardi / Kelimutu LakeКратерные озера вулкана Келимуту в Индонезии
CC BY 2.0 / Donny Leonardi / Kelimutu Lake
Кратерные озера вулкана Келимуту в Индонезии

Необычные водоемы, расположенные на вершине вулкана, имеют свойство периодически менять цвет от бирюзового до зеленого, красного, коричневого или черного. Ученые утверждают, что это связано с химическими реакциями между минералами и газом.

Пятнистое озеро Клилук, Канада

CC BY 2.0 / Marcin Chady / Spotted LakeСпоттед-Лейк
CC BY 2.0 / Marcin Chady / Spotted Lake
Споттед-Лейк

В этом соленом озере содержится много минеральных веществ: сульфатов магния, кальция и натрия, а также серебра и титана. В летнее время, когда большая часть воды испаряется, на поверхности остаются пятна, цвет которых зависит от того или иного минерала. Сейчас территория вокруг Клилука принадлежит индейцам из племени оканаган, считающих озеро священным. Туристам для того, чтобы подойти к воде, требуется специальное разрешение вождя.

Озеро Медуз, Палау

© Depositphotos / shalamovОзеро Медуз в Палау
© Depositphotos / shalamov
Озеро Медуз в Палау

Этот водоем известен обособленными популяциями двух видов медуз — золотой и лунной. Их тут до двух миллионов, хотя размер озера — всего 460 на 160 метров. Любителей дайвинга это место привлекает возможностью поплавать в полной безопасности. Ведь из-за отсутствия естественных врагов щупальца медуз утратили стрекательные клетки и больше не могут жалить.

Озеро Красных Лотосов в Удон Тхани, Таиланд

© Depositphotos / amnachphotoОзеро Нонг-Хан в Таиланде
© Depositphotos / amnachphoto
Озеро Нонг-Хан в Таиланде

Большую часть года это озеро — обычный заросший травой водоем. Но с наступлением зимы тысячи квадратных метров водной глади покрывают розовые, красные и сиреневые цветки лотоса. Правда, туристам удается полюбоваться зрелищем только утром: цветки раскрываются вместе с первыми лучами солнца и закрываются к девяти часам утра.

Асфальтовое озеро Пич-Лейк, Тринидад

CC BY-SA 4.0 / Grueslayer / La Brea Pitch Lake, La Brea, Siparia, Trinidad and Tobago / Cropped imageПич-Лейк
CC BY-SA 4.0 / Grueslayer / La Brea Pitch Lake, La Brea, Siparia, Trinidad and Tobago / Cropped image
Пич-Лейк

Пич-Лейк — одна из самых больших битумных ям в мире. Площадь поверхности — около 40 гектаров, глубина — до 80 метров. Считается, что происхождение озера связано с геологическим разломом, из которого и поступает нефть, легкие составляющие которой испаряются, а тяжелые остаются.

Зеленое озеро Грюнер-Зе, Австрия

CC BY 4.0 / Erhart Christoph / Grüner See bei Tragöß (Steiermark) bei mittlerem WasserpegelОзеро Грюнер-Зе в Австрии
CC BY 4.0 / Erhart Christoph / Grüner See bei Tragöß (Steiermark) bei mittlerem Wasserpegel
Озеро Грюнер-Зе в Австрии

Зеленое озеро находится на высоте около 770 метров над уровнем моря, его глубина в зимнее время года — всего один-два метра. Но с приходом весны снег на вершинах гор тает, и воды становится более чем достаточно. Затопленными оказываются и обширные прибрежные участки, в том числе парк. Озеро получило название благодаря растительности на дне. На самом деле это обычная луговая трава.

Озеро тысячи островов Цяньдаоху, Китай

© AFP 2018 / Johannes EiseleОзеро тысячи островов в Китае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Озеро тысячи островов в Китае

Этот искусственный водоем площадью более 550 квадратных километров образовался в 1959 году после строительства гидроэлектростанции на реке Синьань. Название получил благодаря сформировывавшемуся необычному пейзажу — над поверхностью воды выступают больше тысячи крупных и несколько тысяч небольших островов.

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