Кипящее, асфальтовое и пятнистое — одиннадцать самых необычных озер мира

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Летом на берегах озер туристы спасаются от жары. Но есть водоемы, куда можно отправляться в любое время года. Ими достаточно просто любоваться. Самые необычные озера мира — в материале РИА Новости.

Розовое Кояшское озеро, Россия

"Все без ума от розового озера в Австралии, но мало кто знает, что в Крыму тоже есть "цветной" водоем, — рассказывает экскурсовод Вячеслав. — К розовому Кояшскому озеру надо приезжать с середины апреля до начала июня, а делать фото лучше всего с соседних скал — вид открывается просто потрясающий!"

Посетить Опукский природный заповедник, на территории которого находится Кояшское озеро, стоит еще и ради розовых скворцов, советует Вячеслав.

"Птицы гнездятся в небольших пещерках у моря, в отвесной стене высотой около 40 метров, — поясняет Виктор Ивашев, бывавший в заповеднике не раз. — Рекомендую взобраться на вершину горы Опук и с одной стороны увидеть скворцов, с другой — море, а с третьей — розовое озеро. Незабываемое зрелище!"

В зависимости от сезона вода Кояшского озера меняет цвет — от интенсивно-красного и ярко-оранжевого до пастельно-розового. Оттенки зависят от пигмента обитающих в водоеме микроскопических водорослей. Также они придают воде нежный аромат фиалок.

Малиновое озеро, Россия

В России есть еще одно розовое озеро, которое за насыщенный цвет именуют Малиновым (также его называют "озером императрицы"). Императрица Екатерина II, когда хотела чем-то удивить иностранных гостей, просила подавать к столу розовую соль из этого водоема. Считается, что вода в Малиновом озере полезна именно из-за высокого содержания соли — примерно такого же, как и в Мертвом море.

Кипящее озеро, Доминика

Температура воды в этом озере порой превышает 90 градусов, и это второй по величине кипящий водоем в мире. Купаться категорически запрещено, потому что под водой могут бить струи горячего воздуха и даже лавы, а от поверхности часто идет сернистый пар.

Озеро Ман-Сагар, Индия

Посреди искусственно созданного озера Ман-Сагар стоит дворец XVIII века Джал-Махал. Он был затоплен с постройкой плотины. Вода из озера помогла местным жителям пережить сильную засуху, поэтому до сих пор для них Джал-Махал, четыре этажа которого находятся под водой, — символ королевской щедрости.

Озера-хамелеоны вулкана Келимуту, Индонезия

Необычные водоемы, расположенные на вершине вулкана, имеют свойство периодически менять цвет от бирюзового до зеленого, красного, коричневого или черного. Ученые утверждают, что это связано с химическими реакциями между минералами и газом.

Пятнистое озеро Клилук, Канада

В этом соленом озере содержится много минеральных веществ: сульфатов магния, кальция и натрия, а также серебра и титана. В летнее время, когда большая часть воды испаряется, на поверхности остаются пятна, цвет которых зависит от того или иного минерала. Сейчас территория вокруг Клилука принадлежит индейцам из племени оканаган, считающих озеро священным. Туристам для того, чтобы подойти к воде, требуется специальное разрешение вождя.

Озеро Медуз, Палау

Этот водоем известен обособленными популяциями двух видов медуз — золотой и лунной. Их тут до двух миллионов, хотя размер озера — всего 460 на 160 метров. Любителей дайвинга это место привлекает возможностью поплавать в полной безопасности. Ведь из-за отсутствия естественных врагов щупальца медуз утратили стрекательные клетки и больше не могут жалить.

Озеро Красных Лотосов в Удон Тхани, Таиланд

Большую часть года это озеро — обычный заросший травой водоем. Но с наступлением зимы тысячи квадратных метров водной глади покрывают розовые, красные и сиреневые цветки лотоса. Правда, туристам удается полюбоваться зрелищем только утром: цветки раскрываются вместе с первыми лучами солнца и закрываются к девяти часам утра.

Асфальтовое озеро Пич-Лейк, Тринидад

Пич-Лейк — одна из самых больших битумных ям в мире. Площадь поверхности — около 40 гектаров, глубина — до 80 метров. Считается, что происхождение озера связано с геологическим разломом, из которого и поступает нефть, легкие составляющие которой испаряются, а тяжелые остаются.

Зеленое озеро Грюнер-Зе, Австрия

Зеленое озеро находится на высоте около 770 метров над уровнем моря, его глубина в зимнее время года — всего один-два метра. Но с приходом весны снег на вершинах гор тает, и воды становится более чем достаточно. Затопленными оказываются и обширные прибрежные участки, в том числе парк. Озеро получило название благодаря растительности на дне. На самом деле это обычная луговая трава.

Озеро тысячи островов Цяньдаоху, Китай

Этот искусственный водоем площадью более 550 квадратных километров образовался в 1959 году после строительства гидроэлектростанции на реке Синьань. Название получил благодаря сформировывавшемуся необычному пейзажу — над поверхностью воды выступают больше тысячи крупных и несколько тысяч небольших островов.