Во Франции закрыли пляж из-за трехметрового общительного дельфина

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В приморском поселке во французской Бретани власти запретили туристам и местным жителям купаться рядом с трехметровым дельфином, сообщает The Telegraph.

Уже несколько месяцев дельфин, которого местные жители прозвали Зафаром, плавает в районе Брестского залива и "развлекает туристов своими выходками".

Дети из школ парусного спорта были в восторге, когда животное выныривало рядом с лодками. Зафар иногда позволял пловцам хвататься за плавник и катал их на спине.

Несколько недель назад его поведение изменилось. Дельфин мешал нескольким пловцам вернуться на берег, а одну женщину носом подкинул из воды в воздух.

После этого местные власти запретили приближаться к Зафару ближе, чем на 50 метров. "Плавание и дайвинг запрещены в районе береговой линии, если там был замечен дельфин", — заявили они.