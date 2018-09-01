Аусгейр Эйрикссон, житель Гнупверьяхреппура в юго-восточной части Исландии, перестроил старую силосную башню в четырехэтажный отель. А владелец гестхауса в городке Блёндуос на севере Исландии превратил в дополнительные гостевые домики на своем участке две огромные бочки, привезенные из Эстонии.

Почетный консул России в Исландии Олавур Агуст Андрессон рассказал РИА Новости о том, что 20-комнатный отель на севере Исландии, который он продал в 2012 году, сейчас стоит в три раза дороже — не меньше двух миллионов долларов.