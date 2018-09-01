В Исландии — туристический бум. Далекий и когда-то заброшенный край земли теперь хорошо освоен гостиничными сетями и авиакомпаниями. Ежемесячный турпоток сопоставим с населением страны. Туристы прилетают сюда, прежде всего чтобы увидеть природные красоты. Но чем больше в Исландии путешественников, тем больше нагрузка на экологию. О том, почему туристы мешают местным жителям и что со всем этим будут делать в Исландии, — в материале РИА Новости.
В самолете много японцев и китайцев. Прямо на борту банковской картой можно оплатить автобус до Рейкьявика (16 евро) и экскурсии — морскую (посмотреть на китов) или к водопадам и гейзерам.
Стандартная экскурсия стоит 30-40 евро. Поэтому экономные туристы предпочитают брать в аренду джип или дом на колесах, ночевать в хостелах или палатках. Сейчас и в Рейкьявике, и в самых отдаленных районах страны постоянно звучит иностранная речь.
Исландия активно развивает туризм после финансового кризиса 2008 года.
Тогда в стране разорились три главных банка, исландская крона подешевела вдвое, а капитализация фондового рынка упала в десять раз. После массовых акций протеста сменилось правительство. Новые власти сделали ставку на туризм: поддержали авиакомпании и гостиничные сети, выделили средства на строительство дорог, рекламу страны и конкретных туристических маршрутов.
В итоге, по данным Исландского совета по туризму, выручка отрасли в 2017 году достигла 376,5 миллиарда крон (3,48 миллиарда долларов) — в 2,5 раза больше, чем в 2013-м. За тот же период турпоток вырос в 4,5 раза. Население Исландии — всего 350 тысяч человек, а турпоток — 2,2 миллиона в год.
Россиян, правда, пока мало. В прошлом году было всего 11 тысяч, но это в два раза больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости посол России в Исландии Антон Васильев. Хотя цены не радуют: простенький отель — от 200 евро за ночь, обед в ресторане — не меньше 50 евро.
Туристы едут сюда круглый год, несмотря на то, что в декабре-январе световой день здесь всего четыре-пять часов.
Туристический бум заставил исландцев спешно переделывать под гостиницы и хостелы все что можно. Например, американские склады времен Второй мировой войны в Хваль-фьорде.
Аусгейр Эйрикссон, житель Гнупверьяхреппура в юго-восточной части Исландии, перестроил старую силосную башню в четырехэтажный отель. А владелец гестхауса в городке Блёндуос на севере Исландии превратил в дополнительные гостевые домики на своем участке две огромные бочки, привезенные из Эстонии.
Почетный консул России в Исландии Олавур Агуст Андрессон рассказал РИА Новости о том, что 20-комнатный отель на севере Исландии, который он продал в 2012 году, сейчас стоит в три раза дороже — не меньше двух миллионов долларов.
Теперь местным жителям очень сложно купить или арендовать жилье: зачем сдавать квартиру дешево и на год, если можно дорого и посуточно.
От этого, как выяснилось, страдает и гостиничный бизнес. Новые отели стоят полупустые, казна недополучает налоги. По подсчетам Ассоциации туристических компаний, из-за интернет-сервисов по сдаче частного жилья государство теряет около двух миллиардов крон (18,5 миллиона долларов). Член партии центристов Торстейн Саймундссон назвал один из подобных сервисов «крупнейшей структурой теневой экономики Исландии».
Другая проблема, связанная с наплывом туристов, — ущерб экологии.
В клипе Джастина Бибера на песню I'll Show You, снятом в Исландии, танцовщицы прыгают на покрытом мхом лавовом поле. Председатель Министерства охраны окружающий среды Снорри Балдурссон не скрывал возмущения: «Это просто недопустимо! Прыжки — худшее, что можно делать со мхом. Такой мох, как в Эльдхройне (один из регионов страны. — Прим. ред.), — это одна из самых хрупких экосистем в Исландии… Один такой прыжок — и верхний слой убит, ему очень сложно после этого восстановиться».
Островитяне, впрочем, не поддержали Балдурссона — Бибер ведь фактически сделал хорошую рекламу Исландии, в нее может приехать еще больше туристов. В стране законодательно запрещено ездить по бездорожью, поскольку машины повреждают нежную исландскую почву.
Однако запрет не останавливает путешественников, желающих увидеть труднодоступные места.
К примеру, весной у генерального директора заповедника Kerlingarfjöll Highland Center Паутля Гисласона попросили помощи французские туристы, завязшие в грязи на двух джипах. Паутль же сообщил о них в полицию, рассказало издание Iceland monitor. Машины застряли у подножия горы Лодмундур, покрытой мхом, очень чувствительным к внешнему воздействию.
На острове борются не только с автолюбителями, но и с пешеходами. Два владельца дачных участков на пути к водопадам Хлойптунгуфосс и Бруарфосс даже закрыли для посторонних свою территорию, полностью перегородив доступ к водопадам.
Местная жительница Гудни Бьёрг Кристьянсдоттир жалуется, что ежедневно, зимой и летом, мимо ее домика проходит около сотни человек. Причем туристы порой используют ее участок в качестве туалета, оставляют мусор и бумагу.
Проблемы с туалетами есть по всей Исландии, и, к примеру, владельцы АЗС начали взимать плату с тех, кто ими пользуется, но ничего не покупает. В ответ туристы стали все чаще справлять нужду «на природе».
В 2017 году рост туристической отрасли несколько замедлился: 24 процента против 39 процентов годом ранее.
Причем китайцев поубавилось почти на треть, а ведь именно на них исландцы рассчитывали больше всего. Там сейчас опасаются дальнейшего снижения турпотока, ведь под строительство отелей взяты кредиты, население рассчитывает на рост доходов и ВВП страны в целом.
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон в беседе с корреспондентом РИА Новости выразил надежду на то, что местным властям удастся найти баланс между развитием туристической отрасли и сохранением природы.
«Полагаю, люди будут приезжать в Исландию и получать здесь приятные впечатления, а мы сможем найти способы избежать отрицательного воздействия роста туристического потока на экологию и общество», — подчеркнул он.
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