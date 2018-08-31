Названы самые дешевые туры 2018 года

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Самым дешевым стал тур в Сочи за 750 рублей с человека, при этом в стоимость вошло проживание в трехзвездочном отеле на три дня с завтраками с 15 по 18 января, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий выяснил, как и где отдыхали экономные туристы, специалисты проанализировали все оформленные пакетные туры с января по сентябрь 2018 года.

Как показывает статистика, самые дешевые путевки по России можно поймать в низкий сезон (весной, зимой или после длинных праздничных выходных). Так было с туристами, которые купили путевку в Сочи с перелетом на одну ночь за 1 035 рублей с человека.

Самый долгий и экономичный тур (10 ночей) купили путешественники в январе. Они отдохнули в отеле Сочи за 2 037 рублей за двоих. В стоимость путевки входило проживание в отеле 3* и завтраки.

Недорогие варианты пакетного отдыха можно найти и за границей. В 2018 году самая дешевая путевка за рубеж составила 4 тысячи рублей с человека, она включала 4-дневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и без питания.

В этом году туристы-счастливчики нашли недорогие туры в Чехию (7 302 рубля с человека), Болгарию (9 204 рубля с человека) и на греческий курорт Малия (9 213 рублей с человека). По количеству недорогих туров лидирует Греция и Кипр, потом идет Италия.

Также в рейтинг попали курорты Турции. Возглавил его Стамбул. Турист отдал за путевку 5,5 тысяч рублей. Кстати, это единственный тур, в стоимость которого не входил авиаперелет. В сезон (июль) можно было провести неделю в Алании в отеле 4* с питанием "все включено" за 9 230 рублей.