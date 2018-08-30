Названы десять самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Туроператоры определили десять самых популярных направлений бархатного сезона по объемам текущих бронирований, сообщает АТОР.
Турция, Тунис, Кипр, Россия, Испания, Греция, Италия, Доминикана, Вьетнам и Таиланд — вот десять самых продаваемых направлений на сентябрь-первую половину октября 2018 года, говорят туроператоры. "Для лидеров рейтинга характерны долгий купальный сезон, безвизовый или упрощенный визовый режим", – подчеркивают представители одного из туроператоров.
Турция занимает до половины всех продаж крупных игроков осенью. Это направление выигрывает у зарубежных конкурентов благодаря уникальному сочетанию практически всех позитивных факторов для российского туриста: безвизовый режим, недолгий перелет, длительный сезон, два побережья, выбор отелей от 3* до 5* на любой бюджет, повсеместная система "все включено". Ежедневные чартерные и регулярные программы дают возможность выбрать любую продолжительность отдыха от 1 до 30 ночей.
Спрос на российские морские курорты в бархатный сезон ниже, чем на Турцию. Тем не менее, компании фиксируют рост бронирований в Краснодарский край и Крым.
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