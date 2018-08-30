Определены самые популярные лечебные курорты России

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Курорты Крыма, Оренбуржья, Ставрополья и Кубани вошли в первую пятерку бальнеологических курортов, популярных летом, сообщает сервис бронирования Tvil.ru.

Рейтинг курортов минеральных вод и бальнеокурортов по популярности летнего отдыха возглавили Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбурской области, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.

По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на российских курортах минеральных вод на период от пяти до десяти ночей и тратили на проживание от полутора до двух тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего было провести летний отпуск на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Кисловодске и Пятигорске — полторы тысячи рублей в сутки. Дороже — в городе Саки (две тысячи рублей). Дольше всего отдыхали в Крыму — в среднем 10 дней.