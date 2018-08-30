На Камчатке сфотографировали медведя-эстета

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии медведя, который каждое утро встречает рассветы.

"Они действительно прекрасны", — пишут сотрудники заповедника.

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 28 Авг 2018 в 10:44 PDT

"Я б на его месте тоже так делала, — комментируют фотографии пользователи социальных сетей. – Медведь — эстет".

Возможность наблюдать за медведями в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Например, на Курильском озере можно одновременно увидеть примерно 30 медведей — они ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть.

"Режим дня у животных такой: ночью они рыбачат и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером", — поясняют в турфирмах.