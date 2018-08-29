Россияне смогут посещать Доминику без виз

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с карибским островным государством Доминика об условиях взаимного отказа от виз, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета.

Он предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России и Доминики.

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с доминикской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан содружества Доминики", — говорится в документе.

Соглашение призвано способствовать развитию контактов между гражданами двух стран и увеличению количества взаимных поездок с деловыми и туристическими целями.

Доминика находится на одноименном острове в группе Малых Антильских островов в Карибском море. К северо-западу от нее расположена Гваделупа, к юго-востоку — Мартиника.