ФАС обвинила "Победу" в навязывании невыгодных условий провоза багажа

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Московское управление Федеральной монопольной службы РФ (УФАС) указало на признаки невыгодных условий провоза багажа авиакомпанией "Победа" и выдало лоукостеру предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий пассажирам, сообщило ведомство.

"Московское УФАС России установило в действиях авиакомпании "Победа" признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа", — говорится в сообщении.

Так, при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс даёт возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 килограммов за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 килограммов, что стоит уже 1499 рублей. При этом в случае бронирования и оформления билета только на одного пассажира возможность приобретения перевозки багажа до 10 килограммов за 499 рублей предоставляется без ограничений.

"Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением. Подобные действия не могут остаться без внимания антимонопольного органа", — отметил глава Московского УФАС Армен Ханян.

Авиакомпании выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям — "Победа" должна обеспечить возможность оформления багажного места до 10 килограммов по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования, также заявило УФАС.