В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Антальей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

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Ранее о произошедшей около 5:00 в среду (время совпадает с мск) аварии сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.

В результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины.

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"Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи <…>. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", — сказали в Ростуризме.

В ведомстве также заверили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следят за ситуацией.