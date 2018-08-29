В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Антальей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erN pic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.
Ранее о произошедшей около 5:00 в среду (время совпадает с мск) аварии сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.
В результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR arkadan çarptıhttps://t.co/FzRtUdno0j pic.twitter.com/YvlidWE82k— NTV (@ntv) 29 августа 2018 г.
"Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи <…>. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", — сказали в Ростуризме.
В ведомстве также заверили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следят за ситуацией.
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