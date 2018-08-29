В Брюсселе появится улица с названием "Это не улица"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Улица "Это не улица" получит свое название в честь знаменитой картины "Вероломство образов" бельгийского художника-абстракциониста Рене Магритта. На картине изображена курительная трубка с подписью "Это не трубка", сообщает "Евро Пульс".
Название улицы — часть программы по смене имиджа бывшей промышленной зоны Tour & Taxis. Необычное название (вместе с названиями еще 27 улиц, аллей, площадей) выбрали сами брюссельцы. Они голосовали за лучшие варианты из 400. Правда, остальные победители голосования не такие яркие: это, например, улица Лучшего мира, улица Счастья, проспект Шанталь Акерман в честь известного в Бельгии режиссера авторского кино.
Бывшая промзона Tour & Taxis теперь должна стать фешенебельным жилым районом. Есть вероятность, что улица "Это не улица" окажется на частной закрытой территории, и туристам не удастся попасть на нее.
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