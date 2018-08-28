Аксенов уверен, что Крым догонит Турцию по качеству отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что полуостров догонит зарубежные курорты Черноморского побережья по качеству предоставляемых услуг в туристической сфере.

"Задача стоит создать условия, чтобы цена и качество соответствовали тому, что предлагается, в том числе с точки зрения конкуренции со странами, которые находятся в черноморском бассейне. Мы отстаем, если объективно говорить, и от Турции, и от Болгарии с точки зрения качества услуг, но считаю, что наверстать это можно", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, работа по улучшению качества обслуживания позволит в перспективе привлечь дополнительное число туристов в регион.

"Прежде всего, это и доброе, вежливое отношение, улыбка, с которой должны встречать гостей. Преодолеем тенденцию, когда все рассчитывали, что за два месяца надо сделать все возможное, чтобы турист уехал от сюда "голый", — подчеркнул Аксенов.

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