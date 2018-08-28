Япония ожидает рекордного увеличения турпотока из России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский турпоток в Японию по итогам 2018 года может превзойти рекордный показатель 2017 года, а в 2019 году — вырасти вдвое по сравнению с 2016 годом, сообщает АТОР.
Глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура связывает такую динамику российских прибытий в Японию с облегчением визового режима в 2017 году, а также с открытием новых рейсов и увеличением частот из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Кроме того, все больше туроператоров, в том числе и федеральных, начинают предлагать туры в Японию.
Айри Мотокура сообщила, что по оптимистическому сценарию JNTO, российский турпоток в Японию по итогам 2018 года может составить порядка 95 тысяч человек. В 2017 году Японию посетило 77,2 тысячи россиян, что на 40% превысило результат 2016 года.
"Если раньше с японским продуктом работали преимущественно узкоспециализированные компании, то сегодня на направление активно выходят и крупные туроператоры, а также те турфирмы, которые прежде работали с китайским и азиатским продуктом, предлагая Японию лишь "под запрос", — говорит она.
Это самый большой показатель за современную историю российско-японских туристических отношений. "В этом году мы видим еще более качественный рост, более предметный спрос", — подчеркивает представитель JNTO.
За 7 месяцев 2018 года в Японии побывало 54,2 тысячи россиян, это на 29% больше, чем за такой же период прошлого года.
"Мы надеемся, что такой темп прироста российских прибытий сохранится до конца года", — сообщила Айри Мотокура.
По ее словам, в Японии ожидают хороших продаж туров на российском рынке на сезон "Красных кленов". По ее словам, при сохранении нынешней динамики роста, в 2019 году турпоток из РФ преодолеет отметку в 100 тысяч туристов.
В предстоящем зимнем сезоне JNTO будет продвигать на российском рынке горнолыжные курорты Японии, которых отличает хорошее качество снега.
По словам эксперта, россиянам оптимально ехать в Японию зимой, в низкий сезон, так как в этот период самые низкие цены на перелет.
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