Посол Италии дал распоряжение проявлять гибкость в выдаче виз россиянам

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил РИА Новости, что дал распоряжение итальянскому генконсульству проявлять большую гибкость в выдаче виз россиянам.

"Нашей общей целью является наращивание туристического потока итальянцев в Россию и россиян в Италию. Этот обмен способствует лучшему взаимопониманию граждан наших стран… Я дал распоряжение генконсульству Италии проявлять наибольшую гибкость в выдаче виз россиянам", — сказал Терраччано на пресс-конференции.

"Италия в прошлом выступала за отмену визового режима с Россией, но добиться этого не удалось, потому что Италия связана обязательствами по Шенгену с другими европейскими странами", — добавил он.

Посол отметил, что в последнее время туристической поток итальянцев в Россию значительно увеличился, чему во многом способствовало успешное проведение ЧМ по футболу.

При этом замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что Италия является очень лояльной страной для российских туристов.

"У нас очень много проектов. Доминирует, безусловно, культурный туризм… По цифрам — итальянцев в Россию приезжает 200 тысяч, россиян в Италию — миллион. Наш рынок выездной просто больше", — добавила она и подчеркнула, что Россия должна работать на популяризацию своих регионов.