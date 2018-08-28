Возле Букингемского дворца начали выпасать коров и овец

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На лужайках у Букингемского дворца в течение недели будут выпасать коров и редких овец, надеясь таким образом вернуть пчел и бабочек, сообщает Daily Mail.

Коров и овец специально привезли с ферм для того, чтобы они поедали траву с королевских лужаек. Такие меры проводятся уже не впервые – в прошлом году животные помогли избавиться от сорняков, что способствовало росту цветов, которые и привлекают птиц и бабочек.

Организаторы говорят, что коровы "рвут траву, а не отгрызают, поэтому быстрее очистят лужайки от старой растительности".

"Даже парки в центре Лондона могут быть идеальным домом для насекомых. Эти существа опыляют растения и являются прекрасным кормом для птиц и маленьких животных — они, действительно, основа биоразнообразия", — сказала доктор Элис Лауфтон.