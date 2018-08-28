Эксперты надеются, что выросшие цены отдыха на Гоа не отпугнут туристов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более половины туристов, посещающих индийский штат Гоа, приезжают из России. Но пока индийское побережье уступает в популярности другим массовым зимним направлениям, сообщает АТОР.
На этапе раннего бронирования "зимнего пляжа" Гоа не входит в пятерку самых популярных направлений, уступая Таиланду, Вьетнаму, ОАЭ, Шри-Ланке, Индонезии.
Причина – в возросшей цене туров из-за скачков курса доллара и беспрецедентного роста стоимости авиакеросина. Поездка на Гоа за год подорожала на 22%.
Гоа традиционно пользуется популярностью у туристов из российских регионов из-за невысокой цены зимнего пляжного отдыха. Так, по данным крупных туроператоров, на них приходится 67% всех бронирований Гоа. У разных игроков Гоа занимает от 80% до 100% их объемов по Индии, много лет являясь лидирующей индийской дестинацией в России.
Пока туроператоры сохранили полетные программы практически на уровне прошлого года. Но дальнейший рост курсов мировых валют к рублю может притормозить спрос в регионах с невысокой покупательной способностью туристов. Это, в свою очередь, может вызвать корректировку полетных программ.
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