В АТОР назвали самые бюджетные места отдыха для двоих в сентябре

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские черноморские курорты – лидеры по темпам снижения цен в "бархатный сезон", сообщает АТОР. Путевка в Анапу на неделю на двоих с вылетом в середине сентября стоит на 43% дешевле аналогичного тура с вылетом 1 сентября. Стоимость поездки в Крым уменьшилась на 39%, а в Сочи — на 21%. Впрочем, сейчас туроператоры распродают лишь небольшие остатки.
Также снижение цен на недельные пакетные туры на двоих с вылетом из Москвы показал Таиланд – сейчас путевки с вылетом 15 сентября стоят почти на четверть (-24%) дешевле, чем туры с вылетом 1 сентября.
Между тем, по ряду зарубежных направлений стоимость туров, в которые можно отправиться в середине первого осеннего месяца, напротив, выросла по сравнению с вылетами 1 сентября. Так, средняя цена на отдых в Болгарии поднялась на 22%, на Кипр и в Тунис – почти на 10%, в Черногорию – на 8,6%.
Сейчас рейтинг стоимости туров с вылетом 15 сентября выглядит так: на первом месте – Крым (19 150 рублей), на втором – Сочи (29 200 рублей), на третьем – Анапа (29 900 рублей). Замыкают пятерку Болгария (30 500 рублей) и Греция (42 300 рублей).
Также в десятку вошли Черногория (43 400 рублей), Турция (46 700 рублей), Кипр (48 600 рублей), Италия (49 700 рублей) и Испания (67 300 рублей).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.