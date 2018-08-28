"Аэрофлот" начнет летать на Бали

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" с конца октября начнет выполнять прямые рейсы на индонезийский курортный остров Бали, сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы совместной эксплуатации с авиакомпанией "Россия" между Москвой и столицей острова Бали — Денпасаром. Рейсы будут выполняться с 28 октября 2018 года три раза в неделю на самолетах Boeing 777", — говорится в сообщении.

Полёты будут осуществляться в период действия зимнего расписания полетов — по 30 марта 2019 года.

Ранее авиакомпания также запросила допуски на регулярные рейсы на Маврикий, Сейшельские острова и Шри-Ланку.