Спрос на авиабилеты в Крым вырос почти в полтора раза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Доля туристов, которые в июне-августе приобрели авиабилеты за границу, увеличилась с 36% до 37%, в то время как доля проданных авиабилетов на перелеты по России, напротив, сократилась с 64% до 63%, сообщает сервис бронирования Biletix.
В десятку самых популярных направлений лета вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Тиват, Краснодар, Санкт-Петербург, Кишинев, Минеральные воды, Ереван и Батуми. Среди российских городов быстрее всего спрос увеличивался на билеты в Махачкалу, Красноярск и Санкт-Петербург, а среди иностранных – в Батуми, Кишинев и Ларнаку.
Объем продаж авиабилетов в Крым и обратно вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а в Сочи, напротив, снизился на 6%. При этом средний чек на авиабилеты из Москвы в Крым, Сочи и обратно увеличился более чем на 20%.
В целом, летом 2018 года объем продаж авиабилетов снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, спрос на перелеты за рубеж сократился на 9%, по России – на 4%. Причин тому несколько: коррекция после резкого роста продаж в 2017 году, проведение в России чемпионата мира по футболу и рост стоимости авиабилетов. Летом перелеты по России подорожали с 9 341 до 9 778 рублей за билет туда-обратно.
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