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Источник: туристы из РФ потеряют интерес к Турции при отмене All Inclusive
09:1528.08.2018
(обновлено:09:30 28.08.2018)
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Шведский стол в одном из отелей Турции
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Примерно 20% российских туристов готовы отказаться от поездок в Турцию, если там отменят систему "все включено", сообщает туристический сервис OneTwoTrip.

Сервис бронирований провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники относятся к этой инициативе, и изменится ли их отношение к Турции в случае принятия такого решения. В исследовании участвовали пользователи, которые за последние пять лет хоть раз ездили на пляжный отдых в Турцию.

87% опрошенных признались, что если в Турции отменят All Inclusive, они изменят свое отношение к отдыху в этой стране. 67% ответили, что будут внимательнее сравнивать предложения Турции с другими курортами. А вот 20% указали, что при отмене "все включено” откажутся от поездок на турецкие курорты.

Система All Inclusive — самый востребованный тип питания в Турции. Из результатов опроса следует, что по такой системе отдыхает 91% туристов. Другие типы питания они выбирают крайне редко: по 3% опрошенных сказали, что во время последней поездки в их тур были включены только завтрак или полупансион, 2% покупали путевку с полным пансионом, 1% — без питания.

Женщина с коктейлем у бассейна
© Depositphotos / Kzenon
Стало известно, что российские туристы предпочитают отдых "все включено"

Главное преимущество системы "все включено" — прогнозируемость расходов, сказали более половины (51%) путешественников. Для 30% такой формат удобен тем, что не нужно выходить за пределы отеля в поисках еды. 15% отдыхающих привлекает большой выбор блюд и напитков, а 4% любят All Inclusive за неограниченный доступ к напиткам в  баре.

Показательно также, что во время отдыха российские туристы, приехавшие в Турцию по пакетному туру, крайне редко покидают территорию гостиниц. На вопрос "Посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля (без учета питания во время экскурсий)”, 78% ответили отрицательно.

На прошлой неделе стало известно, что Турция рассматривает вариант сократить количество принимаемых по системе All Inclusive туристов или вовсе отказаться от "все включено", чтобы повысить расходы отдыхающих.

"Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем желающим. Поэтому новость о возможной отмене All Inclusive российские путешественники восприняли достаточно тревожно, — комментирует руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким. — Хотя говорить о том, что турецкие отельеры перейдут от слов к действиям, рано. Их желание поднять расходы туристов на месте понятно, но отказ от "все включено” может привести к существенному снижению турпотока, что отдалит отрасль от достижения желаемой цели".

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