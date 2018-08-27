Туриста на Гавайях оштрафовали на 1500 долларов за прикосновение к тюленю

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Не тревожьте тюленей-монахов", предупреждают знаки на гавайском острове Кауаи. Турист из Алабамы на собственном примере выяснил, почему этого делать не стоит, сообщает Washington Post.

Яркие желтые плакаты призваны держать подальше любопытных туристов от гавайских тюленей-монахов, которые являются одними из самых редких морских млекопитающих. Они выбираются из воды на пляжи, чтобы отдохнуть.

Публикация от Flo || 21 || München (@fl.ooo) 21 Янв 2018 в 8:23 PST

Турист из Алабамы, отдыхавший на Гавайях, был оштрафован на 1500 долларов за прикосновение к гавайскому тюленю-монаху и преследование морской черепахи.

Публикация от @2deesign 27 Фев 2018 в 12:18 PST

Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA) на Гавайях стало известно о поступке человека после публикации в его социальных сетях. Изучив его профили, сотрудники управления смогли найти нарушителя.

"Обычно туристы нарушают правила, чтобы сфотографировать тюленя с близкого расстояния или в поисках острых ощущений, — говорит Адам Курц, координатор NOAA по управлению дикой природой. — На видео было видно, как мужчина подкрадывается ночью к спящему тюленю и гладит его. Вздрогнув, животное поворачивается к человеку. Он убегает, и на видео заметен знак NOAA, предупреждающий гостей пляжа о необходимости держать дистанцию".

Публикация от Jason A Larson (@simple_jason_photography) 30 Июл 2018 в 8:11 PDT

После изучения профиля нарушителя, офицеры NOAA обнаружили еще одно "проблемное" видео, в котором турист "агрессивно преследует морскую черепаху в течение длительного времени".

NOAA рекомендует людям наблюдать за гавайскими тюленями-монахами с расстояния примерно 15 метров.