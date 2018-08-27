Берлинскую стену хотят восстановить, чтобы вновь разрушить

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В преддверии празднования 30-летия объединения Берлина организаторы фестиваля Berliner Festspiele ведут переговоры с администрацией города о возведении бутафорской Берлинской стены, сообщает The Art Newspaper.
По задумке организаторов, реконструкция стены должна будет появиться на бульваре Унтер-ден-Линден 3 октября и простоять там до 9 ноября — Дня объединения Берлина. После мероприятия стена будет уничтожена.
Представительница Berliner Festspiele рассказала: "На данный момент мы не можем подтвердить, что проект будет осуществлен. Через некоторое время мы сообщим дополнительную информацию".
Также она добавила, что на специально огороженной территории, прилегающей к стене, планируется воссоздать черты Восточного Берлина, дающие представление об особенностях жизни в тоталитарном государстве.
Мероприятие может быть проведено в рамках кино- и перформативного проекта российского режиссера Ильи Хржановского "Дау", посвященного истории жизни советского физика Льва Ландау.
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