Сочи и Ялта возглавили список самых популярных курортов этого лета

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Шесть городов Крыма и четыре — Краснодарского края вошли в первую десятку российских курортов, популярных этим летом, сообщает Tvil.ru.
Российский сервис бронирования жилья выявил самые популярные курорты России по итогам летнего сезона 2018 года. В рейтинг вошли Сочи, Ялта, Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик, Алупка и Ейск.
По данным сервиса, туристы в среднем жили там 8-10 дней.
Дешевле всего обошелся отдых в Ейске (Кубань) и Евпатории (Крым) — по 2,1 тысяче рублей в сутки на семью, дороже всего — в Ялте (почти 3 тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы отдыхали также Евпатории и Ейске — в среднем по 10 дней.
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