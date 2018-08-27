Сочи и Ялта возглавили список самых популярных курортов этого лета

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Шесть городов Крыма и четыре — Краснодарского края вошли в первую десятку российских курортов, популярных этим летом, сообщает Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья выявил самые популярные курорты России по итогам летнего сезона 2018 года. В рейтинг вошли Сочи, Ялта, Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик, Алупка и Ейск.

По данным сервиса, туристы в среднем жили там 8-10 дней.

Дешевле всего обошелся отдых в Ейске (Кубань) и Евпатории (Крым) — по 2,1 тысяче рублей в сутки на семью, дороже всего — в Ялте (почти 3 тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы отдыхали также Евпатории и Ейске — в среднем по 10 дней.